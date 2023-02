Calciomercato aperto: ecco dove si può ancora acquistare

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa ieri in Italia e nei principali campionati europei. Alcune differenze di orario, ad esempio in Germania lo stop è avvenuto alle 18 mentre in Italia alle 20. Più tempo, invece, per Spagna, Francia e Inghilterra. A farla da padrona, ancora una volta, è stata la Premier League: circa 922 milioni di euro spesi, con il Chelsea in testa con oltre 300 milioni di euro. Nel frattempo, in alcuni paesi europei il mercato è ancora aperto. Ecco dove e le conseguenti date di chiusura:

Austria: 6 febbraio

Turchia: 8 febbraio

Serbia: 10 febbraio

Romania: 13 febbraio

Ungheria: 14 febbraio

Croazia e Svizzera: 15 febbraio

Repubblica Ceca e Russia: 22 febbraio

Ucraina: 1 marzo