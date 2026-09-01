Calciomercato 2026: date e orari della chiusura in giro per il mondo
01/09/2026 | 09:18:56
Oggi, 1 settembre 2026, alle 20:00 si chiude la finestra estiva di calciomercato in Italia. Ovviamente e come ogni anno, soltanto in entrata. Infatti, non in un tutta Europa e nel resto del mondo il gong finale arriverà questa sera. Ecco date e orari degli altri paesi.
Inghilterra: 1 settembre, ore 23.00 locali (22 in Italia)
Germania: 1 settembre, ore 20
Francia: 1 settembre, ore 20
Spagna: 1 settembre, ore 23.59
Stati Uniti: 2 settembre
Danimarca: 2 settembre
Olanda: 2 settembre
Norvegia: 2 settembre
Argentina: 3 settembre
Scozia: 3 settembre
Belgio: 3 settembre
Austria: 3 settembre
Turchia: 4 settembre
Ucraina: 4 settembre
Portogallo: 5 settembre
Arabia Saudita: 6 settembre
Svizzera: 8 settembre
Polonia: 9 settembre
Russia: 10 settembre
Brasile: 11 settembre
Messico: 11 settembre
Grecia: 15 settembre
Giappone: 16 settembre
Serbia: 18 settembre
Foto: X Sportitalia