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Calciomercato 2026: date e orari della chiusura in giro per il mondo

01/09/2026 | 09:18:56

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Oggi, 1 settembre 2026, alle 20:00 si chiude la finestra estiva di calciomercato in Italia. Ovviamente e come ogni anno, soltanto in entrata. Infatti, non in un tutta Europa e nel resto del mondo il gong finale arriverà questa sera. Ecco date e orari degli altri paesi.

Inghilterra: 1 settembre, ore 23.00 locali (22 in Italia)

Germania: 1 settembre, ore 20

Francia: 1 settembre, ore 20

Spagna: 1 settembre, ore 23.59

Stati Uniti: 2 settembre

Danimarca: 2 settembre

Olanda: 2 settembre

Norvegia: 2 settembre

Argentina: 3 settembre

Scozia: 3 settembre

Belgio: 3 settembre

Austria: 3 settembre

Turchia: 4 settembre

Ucraina: 4 settembre

Portogallo: 5 settembre

Arabia Saudita: 6 settembre

Svizzera: 8 settembre

Polonia: 9 settembre

Russia: 10 settembre

Brasile: 11 settembre

Messico: 11 settembre

Grecia: 15 settembre

Giappone: 16 settembre

Serbia: 18 settembre

Foto: X Sportitalia