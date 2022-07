Calcio tedesco in lutto: è deceduto Uwe Seeler, storico bomber della Germania

Il calcio tedesco piange la scomparsa di Uwe Seeler, storico bomber della Nazionale della Germania dell’Ovest, vice campione del Mondo nel 1966 e terzo nel 1970. Giocò la storica gara contro l’Italia, la partita del secolo del 1970. E’ morto a 85 anni.

Per lui 43 gol in 73 presenze con la maglia della Germania dell’Ovest, coppia d’attacco formidabile con Gerd Muller, scomparso l’anno scorso.

Con la maglia dell’Amburgo ha segnato 404 reti in 476 partite di campionato, fra cui 137 reti in 269 partite di Bundesliga. È stato inoltre il più giovane giocatore ad aver debuttato con la nazionale maggiore tedesca, primato tuttora imbattuto.

Germany great Uwe Seeler has passed away aged 85.

A veteran of four World Cups, he played more than 70 times for his country and helped shape modern German football.

Rest in peace, Uwe. pic.twitter.com/P2vtJHLDm9

— UEFA (@UEFA) July 21, 2022