Calcio italiano in lutto: è morto Silvio Longobucco. Vinse tre scudetti con la Juve

Giornata di lutto per il calcio italiano. Quest’oggi è venuto a mancare Silvio Longobucco ex giocatore della Juventus ed ex assessore a Scalea. Le sue condizioni nell’ultimo periodo erano peggiorate e oggi è arrivata la brutta notizia della sua morte. Longobucco aveva 71 anni e vestì la maglia Juventus a partire dalla stagione 1971 fino al 1975. In bianconero ha vinto tre scudetti e ha collezionato 47 presenze. Tra le sue ex squadre anche Cagliari e Ternana.

Alla sua famiglia le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e di tutta redazione.

FOTO: Wikipedia