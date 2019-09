Calcio in lutto, muore Walter Nicoletti: il nostro cordoglio

Lutto nel mondo del calcio, è morto Walter Nicoletti. L’ex allenatore si è spento quest’oggi all’età di 66 anni dopo una lunga malattia. Nicoletti, chiusa presto la propria carriera da portiere, aveva lavorato da insegnante di educazione fisica e poi avuto una longeva carriera da allenatore ad alti livelli. Con la Vis Pesaro i suoi primi successi, per poi passare a sedere su tantissime panchine prestigiose come per esempio quelle di Empoli, Pisa, Livorno e Cesena, chiudendo nei primi anni del nuovo millennio tra Spal e San Marino. Nonostante la malattia, negli ultimi anni aveva continuato a rivestire il ruolo di consigliere dell’Aiac e quello di docente di tecnica calcistica a Coverciano. Alla famiglia Nicoletti vanno le condoglianze ed un abbraccio affettuoso da parte di Alfredo Pedullà e di tutta la redazione.

Foto: sito ufficiale Empoli