Calcio in lutto: è morto a 64 anni Paolo Rossi, il nostro Pablito

Un’altra tremenda notizia in questo sconvolgente 2020. E’ morto a 64 anni Paolo Rossi, per tutti Pablito, l’uomo dei nostri sogni Mondiali, l’attaccante che ci fece gioire nel 1982 in Spagna, portandoci sul tetto più alto e conquistando poi il Pallone d’Oro. Attaccante di Juve, Milan, Vicenza, Perugia, Como e Verona, ha riempito un pezzo della nostra vita regalandoci gioie indescrivibili. Alla famiglia le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: Paolo Rossi Twitter ufficiale