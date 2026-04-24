Calcagno: “Presidente della FIGC? Importante coinvolgere anche ex calciatori”

24/04/2026 | 13:30:26

Umberto Calcagno, Presidente dell’AIC, ha parlato in merito al ruolo del prossimo presidente della FIGC.

Queste le sue parole: “Abbiamo condiviso gli aspetti più importanti di ciò che immaginiamo si debba fare sia riguardo al Club Italia, sia sul coinvolgimento nella parte apicale di un ex calciatore che abbia un ruolo importante. Un nome? Dipenderà anche dal ruolo che gli verrà assegnato, ma che esista in questo senso un punto di riferimento anche per i calciatori, i mister e per le scelte tecnico sportive del Club Italia è un’esigenza già avvertita. Da Luca Vialli a Gigi Buffon questo incarico ha avuto un’implementa-zione, ma oggi serve un ulteriore passo avanti. E sono convinto che un ruolo di responsabilità molto forte aiuterebbe prima di tutto il futuro presidente federa-le. Entrambi i candidati ne hanno già riconosciuto l’importan-za, è una necessità condivisa”.

Foto: sito AIC