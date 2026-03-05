Calcagno (Pres. AIC): “Caso Bastoni? Ha ammesso l’errore, accanimento esagerato”

05/03/2026 | 16:45:10

Il presidente AIC Umberto Calcagno ha parlato durante la conferenza stampa per la presentazione della terza edizione di ‘Women4Football’: “Caso Bastoni? Credo che la reazione sia stata decisamente esagerata. Purtroppo viviamo in un mondo che tende agli eccessi. Nonostante Alessandro abbia ammesso l’errore, continua a subire un accanimento eccessivo, dovuto probabilmente alla sua grande esposizione mediatica. Lui è uno dei nostri calciatori più importanti e gioca nella squadra attualmente in testa alla classifica. Situazioni simili si sono verificate anche in passato con altri ragazzi, ma sono convinto che l’integrità dimostrata nella sua intera carriera sia il valore principale che, alla lunga, prevarrà sulle polemiche”.

Foto: Instagram Bastoni