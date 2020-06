Calcagno critica lo stop della Serie C: “Si poteva terminare sfruttando agosto”

Umberto Calcagno, vice presidente dell’AIC è intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento, e ha parlato anche della situazione in Serie C criticando la scelta presa a inizio maggio di non portare a termine la regoular season.

“Dopo la Serie A auspico che anche Serie B e Serie C riescano a ripartire perché dispiacerebbe vedere un professionismo a due velocità. Sopratutto la decisione della terza serie di chiudere la stagione è stata una scelta politica sbagliata. Dispiace perché se gestito in maniera diversa, anche il campionato di C poteva proseguire regolarmente, sfruttando il mese di agosto. Ad oggi rischia di essere l’unica lega a non riuscire a finire il campionato.”