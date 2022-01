Calcagno (AIC) sulla capienza degli stadi: “Auspichiamo di tornare al 75% in breve tempo. Ci stiamo lavorando a livello federale”

Il presidente dell’Assocalciatori e vice-presidente della Figc, Umberto Calcagno, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato della capienza degli stadi: “Il percorso da fare dovrà essere di responsabilità, già oggi torniamo al 50% e auspichiamo al 75% in breve tempo. Ci auguriamo di rivedere gli stadi pieni, ci stiamo lavorando a livello federale. Speriamo che il calcio possa essere da apripista come accaduto più volte per altri ambiti”.

FOTO: Twitter AIC