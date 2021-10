Calcagno (AIC): “Contro il razzismo pene severe. Collaborazione per allontanare queste persone dagli stadi”

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano, trattando in particolare un tema molto delicato, come quello del razzismo, con gli episodi recenti contro i giocatori del Napoli e Maignan, portiere del Milan.

Queste le parole di Calcagno in merito: “Siamo arrivati a un punto in cui la serialità di questi eventi ci impone una riflessione, dobbiamo capire tutti insieme come andare avanti. Le dichiarazioni dei giocatori di questi ultimi giorni sono univoche: bisogna capire tutti insieme cosa fare per incidere sul problema, una piaga che dobbiamo assolutamente curare. A mio modo di vedere è chiaro che la fase repressiva dev’essere molto, molto dura e dobbiamo continuare a reprimere perché colpire con precisione i soggetti che hanno questi tipi di atteggiamento è importante. A me piacerebbe che tutte le persone che sono accanto a questi soggetti all’interno dello stadio avessero un atteggiamento differente da quello che abbiamo visto. A mio modo di vedere non è solamente colpevole chi fa un determinato gesto o dice una determinata frase, ma anche i soggetti che sono lì intorno e non ne prendono le distanze”.

Foto: Twitter AIC