Calafiori: “Vogliamo vincere per poi andare alle fasi finali di Nations League”

Calafiori è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Germania. Il difensore risponde cosi alle domande sul suo ruolo: “Mi trovo benissimo sia con Di Lorenzo che con Bastoni, con chiunque giochi. Il mister ci chiede, in entrambe le fasi, di cercare di aiutare la squadra e noi ci proviamo. Ci prepariamo a questa sfida, è sempre Italia-Germania e non è una sfida come le altre. È sicuramente molto importante, ho tanti ricordi: penso alla semifinale dei mondiali o a quella degli europei, anche nelle occasioni in cui non abbiamo vinto abbiamo dato sempre il massimo”. Poi fa il punto su cosa ci si può aspettare nella sfida di domani: “L’ho detto, non sarà mai una partita come le altre. Non so bene che gara aspettarmi, sia a noi sia a loro manca qualche giocatore. È un test importante, sicuramente vogliamo vincere per poi andare alle fasi finali di Nations League”.

Foto: Instagram Calafiori