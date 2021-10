Calafiori titolare: “Bello e allenante giocare in Europa. Sono pronto anche per il campionato”

Riccardo Calafiori, difensore della Roma, ha parlato così a Sky a pochi minuti dalla gara col Bodo/Glimt:

“Sono condizioni che rendono la partita ancora più difficile, l’avversario è preparato ma il nostro obiettivo è vincere”.

Cosa significa per te giocare titolare?

“È sempre bello e allenante giocare in Europa, diciamo. Sicuramente fa migliorare e cerco di essere pronto anche per il campionato”.