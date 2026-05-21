Calafiori: “Spero di incontrare Roma e Bologna in Champions. E’ stato bello gufare il Manchester City”

21/05/2026 | 16:31:51

Riccardo Calafiori ha parlato a Sky Sport dopo il trionfo in Premier dell’Arsenal: “Il mio contributo? Penso di averlo dato, mi riesce bene. Il mister lo sa, ma secondo me in questa squadra ognuno riesce a esprimersi al meglio. La finale di Champions? Sembra ancora un sogno, non me lo sarei mai immaginato. Ora che ci sono, spero di alzare anche l’altra coppa. Roma e Bologna? Le guardo tutte. Spero di affrontarle da avversario in Champions League, ne sarei davvero contento. Starò festeggiando per il titolo, ma in qualche modo la partita me la guarderò sul telefono, è troppo importante Cosa ho pensato nel momento della vittoria? È stato molto emozionante, per certi versi è stato addirittura meglio averla vinta così che sul campo. Gufare il City è stato bellissimo! A volte, quando aspetti così tanto una cosa, nel momento in cui la realizzi non è bella come te la immaginavi. Ma vincerla in questo modo, secondo me, è stato ancora più bello. Però farò fatica a seguire il Mondiale dei miei compagni, non so se guarderò le partite”.

foto x arsenal