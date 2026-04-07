Calafiori: “Sono stati giorni difficili come italiano, la delusione resterà un bel po’”

08/04/2026 | 00:02:52

Riccardo Calafiori ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dell’Arsenal contro lo Sporting Lisbona. Il difensore è tornato a parlare anche del flop Italia: “Credo che sono stati giorni difficili come italiano, la delusione c’è e rimarrà un bel po’: preferisco giocare titolare sempre d’ora in poi, ho due trofei importanti per cui giocare e non voglio pensarci più”.

Foto: Instagram Calafiori