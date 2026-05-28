Calafiori: “Prima o poi credo di tornare in Italia”

28/05/2026 | 11:28:45

Riccardo Calafiori ha parlato nel media day che precede la finale di Champions tra Arsenal e Paris Saint Germain. Tra la gioia per i trionfi in campionato con i Gunners e l’attesa trepidante per sabato, Riccardo ha raccontato la sfida di essere un italiano all’estero e di doversi ambientare in un contesto nuovo. La sua seconda stagione a Londra finora è stata perfetta, meno la fortuna che ha trovato con la Nazionale, anche se con Gattuso il rapporto rimane ottimo: “La mattina dopo aver vinto la Premier è stato il primo che ho chiamato. Non ci sentivamo dal play off con la Bosnia, giocare con l’Arsenal mi ha aiutato a non pensare a questa delusione”. Infine torna sul suo rapporto con l’Italia e in particolare quello con la sua città, Roma: “Prima o poi credo di tornare in Italia, ho ancora un conto in sospeso; giocare con la Roma”.

Foto: Instagram Calafiori