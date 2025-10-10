Calafiori: “Non riesco a immaginare un altro Mondiale senza Italia. Premier? Livello simile alla Serie A”

10/10/2025 | 19:54:10

Riccardo Calafiori ha partecipato alla conferenza stampa odierna insieme al CT Gattuso. Il difensore ha esordito parlando del cammino dell’Italia verso il Mondiale: “Penso abbia già detto tutto il mister. Io e tutta la squadra siamo concentrati sull’Estonia, prima di noi ci sarà la Norvegia. Pensiamo al domani e poi vedremo“.

Calafiori ha parlato anche della Serie A rifacendosi alle parole di Sandro Tonali: “Penso sia più incerto negli ultimi anni, questo lo rende più bello da vedere. E poi si è sempre legati all’Italia, capisco quello che ha detto Tonali“.

Sul paragone tra il campionato italiano e la Premier il difensore dell’Arsenal ha detto: ”Il livello non è molto diverso, ma sono completamente diversi come campionati. E io da sempre volevo giocare in Inghilterra“.

Ai microfoni di Sky Calafiori ha aggiunto: “Non riesco a immaginare un altro Mondiale senza l’Italia. Faremo di tutto per qualificarci“.

Foto: sito FIGC