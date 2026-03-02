Calafiori: “Mi piacerebbe tornare alla Roma un giorno. Sono sempre tifoso”

02/03/2026 | 16:53:48

Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal e della Nazionale italiana durante un’intervista rilasciata a “Supernova” il podcast di Alessandro Cattelan, ha risposto così alla domanda su un possibile ritorno alla Roma. “Mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi, ovviamente non è che possiamo pianificare la carriera adesso. Però lo immagino, anche perché ho lasciato a metà e sono sempre tifoso della Roma”.

Foto: Instagram Calafiori