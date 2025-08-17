Calafiori: “Manchester mi porta bene. Felice anche per Chiesa”

17/08/2025 | 22:22:47

Riccardo Calafiori ha deciso nel pomeriggio la gara di Premier tra Manchester United e Arsenal. Un suo colpo di testa ha regalato i 3 punti ai Gunners a Old Trafford. Dopo l’anno scorso in casa del City, un altro gol a Manchester.

Il difensore italiano ha così parlato a Sky: “Non esiste sceneggiatura migliore per questo inizio di stagione. Manchester è una città che mi porta fortuna, ma l’anno scorso il gol contro il City è stato molto più bello. Quello di oggi è brutto ma conta di più. Il lavoro sulle palle inattive? Non ti svelo retroscena ma posso dire che il lavoro è meticoloso”.

Poi la chiosa su Federico Chiesa, anch’egli ieri decisivo nella vittoria del Liverpool contro il Bournemouth: “Non gli ho scritto perché l’anno scorso non l’ho mai sentito e non voglio comparire ora. Però approfitto per mandargli un grande abbraccio, gli auguro continuità ma non troppa perché la Premier League deve essere nostra”.

Foto: Instagram Calafiori