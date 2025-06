Calafiori: “La Roma è stata un sogno diventato realtà, ma sentivo troppo le partite”

02/06/2025 | 18:40:58

Durante l’intervista concessa a Sky Sport, il difensore dell’Arsenal e della Nazionale italiana, Riccardo Calafiori, ha così parlato della sua esperienza alla Roma: Per me la Roma è stata un sogno diventato realtà. Per l’età che avevo, non mi sembrava di aver fatto male, ma vivevo le partite con troppa pressione. Ero troppo piccolo e troppo coinvolto, ricordo che ero contento solo quando l’arbitro fischiava e la gara finiva. Ora non vedo l’ora che arrivi il giorno del match, non ho più ansia”.

Foto: Instagram Calafiori