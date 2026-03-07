Calafiori ko, ma Arteta rassicura: “Piccoli acciacchi”

07/03/2026 | 20:10:34

Problemi, ennesimi, per Riccardo Calafiori. Il difensore si è fermato nel corso del match di FA Cup.

Ma rassicura tutti Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, anche in vista dei playoff della Nazionale per i Mondiali: “Piccoli acciacchi per Calafiori, ma niente di grave. Entrambi hanno avvertito dei piccoli acciacchi. Non si sentivano a proprio agio nel continuare la gara; sapevo che questa sarebbe stata una possibilità, specialmente considerando le condizioni in cui abbiamo giocato oggi. Per questo motivo, abbiamo dovuto procedere con il cambio”.

Foto: sito Arsenal