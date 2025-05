Calafiori: “Il Bologna ha fatto la storia. Mi sento ancora parte di quel gruppo”

15/05/2025 | 22:58:45

Riccardo Calafiori, difensore di Arsenal e Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport, soffermandosi sulla vittoria della Coppa Italia del Bologna.

Queste le sue parole: “È stata un’emozione particolare perché comunque mi sento ancora parte di loro, di quel gruppo fantastico. Ho chiamato subito Ravaglia e poi Ndoye, a cui tra l’altro avevo detto che avrebbe segnato sicuramente, sono contento per lui. Se lo meritano tantissimo, hanno fatto la storia e non era facile dopo la stagione dell’anno scorso che era già di per sé storia”.

Qual è il segreto del Bologna? “Con chiunque parli, anche con giocatori che non hanno vissuto annate così straordinarie, tutti dicono che si sta benissimo, la gente ti fa vivere benissimo e niente… Penso e credo sia così e questo aiuta il gruppo. Si è creato un tutt’uno tra tifosi e società, sono stati bravissimi e se lo meritano”.

