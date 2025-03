Calafiori: “I tedeschi si sentono superiori. Ma noi li abbiamo sempre riportati a terra”

Intervenuto in conferenza, il difensore dell’Arsenal e della Nazionale italiana, Riccardo Calafiori, ha così parlato in vista della sfida contro la Germania: “Abbiamo ricominciato un nuovo ciclo con una squadra giovane, di cui conosco alcuni di più, altri meno. Sicuramente all’Europeo potevamo rendere meglio. Abbiamo accettato la batosta e deciso di ricominciare. La prima partita vinta a settembre contro la Francia è stata determinante, da quella siamo migliorati tanto. Il prossimo sarà un test importante per vedere a che punto siamo. Non so che partita aspettarmi perché a entrambe le squadre mancano dei giocatori importanti. Vogliamo andare in semifinale di Nations League. I tedeschi hanno sempre avuto la spocchia di sentirsi superiori e noi li abbiamo sempre riportati coi piedi per terra. Ma ogni partita è a sé, noi siamo umili e cercheremo di ottenere il massimo”.

Foto: Instagram Calafiori