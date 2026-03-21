Calafiori: “I playoff? C’è un’immensa voglia di andare al Mondiale. Bisogna credere nei nostri mezzi”

21/03/2026 | 10:30:58

Il difensore dell’Arsenal e della Nazionale italiana, Riccardo Calafiori, ha concesso un’intervista a Sportweek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Le sensazioni per i playoff del Mondiale? Positive. Siamo carichi e c’è un’immensa voglia di andare al Mondiale. Non vedo l’ora di arrivare a Coverciano per passare tanto tempo con i compagni. La nostra storia ci insegna che, se riusciamo a fare gruppo, ce la giochiamo con chiunque. Anche in America: se ci arrivassimo, potrebbe succedere di tutto. Paura? Se giochiamo come sappiamo fare, andiamo al Mondiale. Sulla carta siamo superiori, bisogna soltanto credere nei nostri mezzi. In giro c’è un po’ di negatività, ma sono certo che Nazionale e tifosi remeranno nella stessa direzione. L’obiettivo è ancora alla nostra portata, dobbiamo restare compatti”.

Foto: Instagram Calafiori