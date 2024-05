Calafiori: “Grato a De Rossi e Motta, con Mou ci sentiamo. Un vaffa? A Blessin”

Durante l’intervista concessa a Sportweek, il difensore del Bologna e – come raccontato – obiettivo primario della Juventus, Riccardo Calafiori, ha così parlato, partendo dal suo rapporto con De Rossi: “Quando ero un baby infortunato lui mi portava a casa, mi aspettava, mi riprendeva. E a Totti. Thiago mi ha insegnato cose del calcio che non conoscevo”.

Su Mourinho: “Con lui cominciai anche abbastanza bene, poi ci fu la gara contro il Bodo in cui perdemmo 6-1: da lì le cose precipitarono. Io cominciai a guardare dalla panchina, le scelte andarono su altri ma la mia necessità e volontà erano quelle di giocare. Fu una sua scelta, certo, ma ti d co anche una cosa: io e Mou ci sentiamo, mi ha scritto diversi messaggi, c’è un bel rapporto fra noi”.

Infine: “Un bel vaffa liberatorio? A un allenatore che ho avuto al Genoa, Blessin. Mi impegnavo molto, mi allenavo duramente. La presa in giro non la accettavo, non mi è piaciuta”.

Foto: Instagram Calafiori