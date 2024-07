Calafiori e Huijsen in viaggio verso l’Inghilterra per le visite mediche con Arsenal e Bournemouth

Giornata di visite mediche per due calciatori che lasceranno la Serie A. Riccardo Calafiori è in viaggio verso Londra per svolgere le visite con l’Arsenal, il suo nuovo club dopo una maratona che portato a definire gli accordi con il Bologna per 50 milioni più bonus (al Basilea il 50 per cento secondo vecchi accordi). Quindi si trasferirà negli Stati Uniti (dove sono in tournée i Gunners) e avrà inizio la sua avventura con il nuovo club. Calafiori ha postato sui social la foto del viaggio in aereo verso Londra.

E’ in viaggio anche Dean Huijsen m che lascerà la Juventus per firmare con il Bournemouth dopo l’operazione che vi abbiamo svelato domenica scorsa con i primi indizi sul club rappresentato sul mercato da Tiago Pinto. Operazione da 15 milioni, 4 di bonus e 15 per cento per la Juventus in caso futura vendita.

Anche Hujsen ha postato la foto in aereo del viaggio verso l’Inghilterra.

Foto: Instagram personale