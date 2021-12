Calafiori dalla Roma al Cagliari: solo conferme 48 ore dopo

Riccardodallaal. Trova totale c onferma quanto anticipato un paio di giorni fa : l’esterno sinistro, attualmente in vacanza all’estero, avrà la possibilità di giocare con maggiore continuità. C’era il gradimento di Mazzarri, l’aspetto del posto fisso aveva messo il Cagliari in vantaggio rispetto a chi (Verona in testa) aveva cercato Calafiori. Ora la Roma aspetta di formalizzare l’arrivo didall’Arsenal, come svelato da Gianluigi Longari nei giorni scorsi.FOTO: Twitter Roma