Calafiori: “Credo ci sia qualcosa di scritto per me in questa città. È un’emozione difficile da spiegare”

05/10/2026 | 23:18:00

Il difensore della Nazionale italiana, Riccardo Calafiori, ha parlato ai microfoni di RAI Sport al termine del match contro la Turchia. Queste le sue parole:

“Credo ci sia qualcosa di scritto per me in questa città e in questo stadio: qui avevo esordito proprio contro la Turchia e qui ho segnato il primo gol. È un’emozione difficile da spiegare, ma volevo ringraziare tutti in qualche modo e credo di esserci riuscito abbastanza bene. Pallone d’Oro? No, non vado ad entrare nel merito di queste decisioni! Se la giocano in 2-3 e sapete chi sono, ma quest’anno devo dire che è un po’ difficile”.

Foto: Instagram Calafiori