TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Calafiori: “Credo ci sia qualcosa di scritto per me in questa città. È un’emozione difficile da spiegare”

05/10/2026 | 23:18:00

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il difensore della Nazionale italiana, Riccardo Calafiori, ha parlato ai microfoni di RAI Sport al termine del match contro la Turchia. Queste le sue parole:
“Credo ci sia qualcosa di scritto per me in questa città e in questo stadio: qui avevo esordito proprio contro la Turchia e qui ho segnato il primo gol. È un’emozione difficile da spiegare, ma volevo ringraziare tutti in qualche modo e credo di esserci riuscito abbastanza bene. Pallone d’Oro? No, non vado ad entrare nel merito di queste decisioni! Se la giocano in 2-3 e sapete chi sono, ma quest’anno devo dire che è un po’ difficile”.
Foto: Instagram Calafiori