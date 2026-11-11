Calafiori: “Contro la Francia serviranno cuore e testa. Cerco di essere un leader in campo”

11/11/2026 | 18:53:22

Riccardo Calafiori presenta la sfida contro la Francia, in programma giovedì alle 20:45 a San Siro.

Sulla sfida di domani: “Credo che domani lo stadio pieno ci aiuterà e basta. Non penso si possa prendere alla leggera l’avversario che andiamo a incontrare. Domani serviranno testa e cuore. Lo vedo come una cosa positiva, pensiamo a domani e poi a domenica”.

Sull’essere leader: “Un po’ più grande mi inizio a sentire, però è ancora presto. Ho ancora poca esperienza in Nazionale, ma cerco di trascinare la mia squadra e di essere un leader tramite le azioni in campo, più che con le parole fuori”.

Su Olise: “Spero di marcarlo di nuovo. C’è poco da studiare: è un giocatore di alto livello, come altri del loro attacco. È sempre emozionante giocare in Nazionale contro questi giocatori ed è un bel test personale”.

Foto: Sito FIGC