Calafiori: “Andare al Mondiale è un sogno che ho da bambino. Sappiamo di avere tante responsabilità”

24/03/2026 | 15:04:45

Conferenza stampa di Riccardo Calafiori, che parla a due giorni dalla gara contro l’Irlanda dcl Nord per la qualificazione al Mondiale.

Queste le sue parole: “Andare al Mondiale è il sogno che avevo da bambino questa partita non vedo l’ora di giocarla. La pressione c’è, è inutile cercare di evitarla. Sappiamo quanto è importante qualificarci, vogliamo tutti la stessa cosa. Cerchiamo di vivercela bene e di pensare positivo”.

Come interpretare la gara: “Dobbiamo rimanere il più possibile leggeri, sarà importante essere concentrati dal primo all’ultimo minuto. In partite così importanti il livello tattico e tecnico conta fino a un certo punto, contano di più l’unione e la mentalità”.

Lanci lunghi e palle inattive, i pericoli maggiori con l’Irlanda del Nord arriveranno dall’alto: “Dovremo essere concentrati sui calci piazzati a sfavore perché loro possono essere molto pericolosi, ma possiamo esserlo anche noi. I calci piazzati nel calcio di oggi possono fare la differenza”.

Su Gattuso: “Ho apprezzato molto il comportamento che il mister ha avuto con noi, specialmente con me. Negli ultimi mesi ho sentito più lui di mia madre. È stato bravo a starmi molto vicino anche quando ero fuori. Poi c’è stata la cena a Londra, è stato bello stare insieme e parlare”.

Foto: sito FIGC