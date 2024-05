Calafiori al 2′ e Castro all’11’, Bologna avanti 2-0 sulla Juve all’intervallo

Sono bastati 90 secondi al Bologna per passare in vantaggio: Calafiori abbatte la flebile resistenza della squadra bianconera, che ha rischiato di prendere gol tre volte nel giro di un minuto e mezzo, arrendendosi proprio alla terza conclusione felsinea, firmata dal difensore dopo una mischia in area di rigore. Al Dall’Ara è show Bologna al 11′ arriva anche il raddoppio dei padroni di casa: cross di Ndoye da sinistra, poi la toccano, prima, Urbanski e, poi, Santiago Castro.

Foto: Instagram Bologna