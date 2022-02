Calabria: “Vogliamo vincere. Siamo in uno stato di forma importante”

Ha parlato anche il capitano del Milan, Davide Calabria, ai microfoni di SkySport, al termine della gara vinta con la Sampdoria: “Siamo in uno stato di forma importante. Siamo molto contenti, è un bel Milan da diversi mesi. Dire che è un periodo non è vero, siamo in un buon momento. Dobbiamo continuare a lavorare così, è presto per tutto. Siamo in forma, mi sento bene per come giochiamo e per quello che posso fare. Il mister mi lascia libero, sono contento per quello che stiamo dando ai nostri tifosi. Siamo soddisfatti. Siamo sinceri, siamo in fiducia e sicuri di cosa possiamo dare. Siamo giovani ma abbiamo voglia di vincere, ma ci sono altre squadre forse con più talento e più avanti. Il pubblico ci sta dando tanto, è il migliore in Italia, non ci poniamo limiti. Sarebbe da stupidi. Dobbiamo cavalcare l’onda. Io, Ibra, Romagnoli, discuteremo a breve con Gazidis per i premi scudetto”.

FOTO: Twitter Calabria