Calabria, una stagione da leader. Adesso è l’uomo in più

Davide Calabria, una vita in rossonero. Fin dai tempi delle giovanili con la maglia del diavolo addosso. Dopo 6 stagioni tra alti e bassi, sembra essere stato rinvigorito dalla cura Pioli. Ad oggi è diventato uno degli imprescindibili per l’allenatore rossonero, tanto che nella partita di ieri, con la squadra dimezzata dagli infortuni e dalle positività, si è affidato al terzino di scuola Milan per la posizione vagante di mediano di centrocampo. E Davide ha risposto con una prestazione sontuosa. L’ennesima, condita anche dal gol per il momentaneo 1-1.

Foto: Twitter Milan