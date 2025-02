Calabria si presenta al Bologna: “Con il Milan un addio difficile, ma sono contento della scelta fatta”

Il nuovo innesto del Bologna Davide Calabria, si è presentato in conferenza stampa di fianco a Marco Di Vaio, che ha aperto con le seguenti dichiarazioni:

“C’è poco da dire su Calabria, lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni, ha scelto noi, siamo molto contenti di averlo. So e sappiamo quanto è stato difficile lasciare il Milan, casa sua. Ha un contratto fino a fine anno, ha deciso di terminare il suo contratto qua, per mettersi in evidenza e stare con noi cercando di centrare gli obiettivo. A fine anno ci metteremo seduti e cercheremo di capire. Siamo concentrati sul presente, del futuro ne parleremo più avanti”.

Le parole dell’ex capitano del Milan:

“È stata una scelta maturata con il passare dei giorni, è stata la cosa più giusta per tutti. Abbiamo affrontato la cosa in maniera matura ed è sembrata la più logica per tutti. C’è stata un po’ di tristezza nell’addio, ma so anche quanto ho dato per quella maglia, ma ho scelto questa piazza come nuova avventura perchè credo ci sia del potenziale, il direttore mi ha fatto una buona impressione al telefono e anche vivendo qui ho trovato un ambiente piacevole, squadra ambiziosa che lavora tanto. Penso possa aiutarmi a fare una buona stagione da qui al termine e penso che io posso aiutare questa squadra a crescere, fin dal primo momento che sono arrivato sono stato subito contento e questo è un molto importante per me. Sinisa fu il primo a lanciarmi, gli sarò sempre grato. Il contratto? Col Milan volevo arrivare fino alla scadenza, ma se ho scelto questa piazza è perché ci vedo qualcosa di bello, sono davvero soddisfatto, ho trovato una piazza ed un ambiente sano, sono contento della scelta fatta. Vediamo prima al campo poi per il contratto ne parleremo al momento opportuno. Il mister mi ha parlato di un modo di giocare che avevo anche con Pioli, di venire dentro il campo leggere la situazione, il gioco con cui mi sono trovato meglio negli anni passati”.

