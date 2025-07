Calabria saluta Theo: “Nessuno potrà mai cancellare ciò che hai fatto e sei stato per il Milan”

10/07/2025 | 22:20:02

Anche Calabria ha salutato Theo Hernandez dopo l’ufficialità del suo passaggio all’Al Hilal. Di seguito il messaggio social: “Ciao fratello mio, sono così felice di aver condiviso tanti anni in squadra con te… Ne hai e ne abbiamo passate tante insieme, speravo che questo momento non arrivasse mai. Rimani sempre il più forte e ti meriti solo le migliori cose. Nessuno potrà mai cancellare ciò che hai fatto e ciò che sei stato per questa squadra. Sono sicuro che mancherai a tutti quanti. Ti voglio bene!”.

Foto: Instagram Calabria