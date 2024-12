Calabria replica alle polemiche: “Devo fare chiarezza, ho letto tante fake news. Chiedo rispetto”

Davide Calabria , capitano del Milan, ha diramato un duro comunicato tramite i propri canali social per rispondere alle voci e alle polemiche degli ultimi giorni.

Questo il suo pensiero: “Ciao a tutti. Mi sento in dovere di fare chiarezza. Negli ultimi mesi ho lasciato correre tante cose, evitando di rispondere a situazioni ‘spiacevoli’ o inventate per non perdere tempo ed energie. Forse avrei dovuto farlo anche prima. Oggi credo sia arrivato il momento di spendere due parole. Così come in passato, negli ultimi giorni sono circolate molte informazioni errate sul mio conto e sulla nostra squadra. Fake news che non meriterebbero peso, ma che ora credo richiedano una risposta per tutelare la mia immagine e quella del nostro gruppo. Queste illazioni su dinamiche di campo, confronti vari e sulla mia vita privata, non corrispondono alla verità, creano solo confusione e divisione. Chiedo rispetto per me, per il nostro lavoro e per il club che rappresentiamo. Le critiche costruttive fanno parte del nostro mestiere, ma le falsità no. Invito chiunque a verificare prima di diffondere notizie che possono danneggiare persone o il nostro ambiente. Il nostro focus rimane sul campo, dove ogni giorno lavoriamo con la massima professionalità per migliorarci. Non permetterò a nessuno di intaccare il mio amore e il mio impegno verso la mia squadra del cuore. Grazie a chi ci sostiene sempre.

Forza Milan!”.

Foto: twitter Milan