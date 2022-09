Calabria: “Non vediamo l’ora di cominciare, la Champions deve essere la nostra casa”

Con Stefano Pioli, in conferenza stampa, è presente anche Davide Calabria, capitano del Milan. Ecco le sue sensazioni in vista della partita di domani contro il Salisburgo: “Non vediamo l’ora di cominciare, sinceramente, ci siamo preparati molto bene. Tutti non vedono l’ora di giocare, abbiamo lavorato tanto in questi mesi, migliorando giorno dopo giorno. La Champions deve essere la nostra casa. Le partite con Liverpool e Porto ci hanno fatto capire l’intensità che c’è in questa competizione, ci ha fatto bene capire la forza di queste squadre. Abbiamo già vissuto determinate situazioni, questa competizione è molto più difficile, cambia rispetto all’Italia perché il ritmo è molto più elevato”.

Foto: Twitter Calabria