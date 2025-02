Calabria: “La Nazionale è un pensiero fisso. La competizione nel ruolo? Sono abituato”

Qui di seguito le parole dell’ex Milan Davide Calabria durante la presentazione in conferenza stampa come nuovo terzino del Bologna.

“De Silvestri? Lollo lo conosco da una vita ha giocato tante partite anche più di me.. sono qui da una settimana mi sembra di essere qui da diversi mesi. Molti ragazzi li conoscevo già, ci sono tanti giovani ambiziosi, ho trovato un’ambiente che vuole l’Europa, gli ultimi anni li ho giocati in Champions League e voglio tornare a giocarci. Competizione nel ruolo? Sono super abituato, al Milan ci sono sempre stati più terzini, Conti, Dalot… venivano da grandi stagioni. È giusto così, è normale che ci sia come in ogni squadra che punta a far bene. Come mi ha detto il mister non sarà facile per me ma sono venuto qui per dimostrare il mio valore. È uno stimolo in più per tutti per far bene. Di allenamenti non ce ne sono stati tanti ma vedendo i ragazzi qualcuno avrà un grande futuro”.

Sulla Nazionale: “Ci penso spesso, ho scelto una piazza ideale per poter rilanciarmi e ripartire, la nazionale è sempre un pensiero fisso, fa parte del mio pensiero”.

Su Pobega e Saelemakers: “Tommi e Alex li ho sentiti, anche per trovare casa (ride ndr). Ma basta vedere come ha lavorato bene il Bologna negli ultimi anni, è stata questa la cosa principale per capire che era la scelta più adatta per me. Entro alla mia maniera, non sono arrogante, c’è rispetto reciproco, ambiente felice, è una cosa super bella, mi hanno accolto alla grandissima… ma tutti, dai giocatori allo staff. Importante per i giocatori nuovi sentirsi parte del gruppo”.

La voglia di riscatto: “Questa scommessa può far capire la mia ambizione, senza firmare contratti a lungo termine, voglio giocarmi le mie carte in campo, qui sono tranquillo. Giochiamo a calcio, è una questione di ambizione, di voler far bene, non ho fretta di parlare di cose a livello economico, sono sempre sceso in campo, questa è un’altra prova che il fattore economico è l’ultimo dei problemi, tornare a giocare come ho sempre fatto. Negli ultimi mesi ci sono state cose che hanno creato difficoltà e situazioni spiacevoli. Sono contento di stare qui, un ambiente che cercavo, sano, che ha voglia di fare nei migliori dei modi”.

Sul Bologna: “Una squadra super intensa, sempre dentro la partita, non è facile perché molto dispendioso, ma penso sia il motivo che sta dando risultati alla squadra. Possiamo fare meglio a livello realizzativo. C’è del talento che deve sbocciare”.

Il diverbio con Conceicao: “Non vorrei tornare su quello che è successo”.

Foto: Instagram Calabria