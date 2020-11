Calabria: “Ibrahimovic ci ha fatto capire cosa vuol dire vincere”

Intervistato da StarCasinò Sport, il terzino del Milan, Davide Calabria, ha parlato dell’annata importante che sta facendo la compagine rossonera, parlando in particolare del peso di Zlatan Ibrahimovic in squadra.

Queste le sue parole: “Ibrahimovic è fondamentale in questo Milan, lo è stato soprattutto all’inizio, quando venivamo da risultati difficili e il morale sotto i tacchi. Ci ha fatto capire cosa vuol dire voler vincere a tutti i costi. Non bisogna mai essere soddisfatti. Non ha senso porsi dei limiti, non ha senso accontentarsi di un risultato. La mentalità che ho riscontrato in Ibrahimovic non l’ho mai vista in nessun giocatore, è davvero straordinario, concentrato in ogni gara, lima tutti i dettagli. Ha fatto bene a tutti anche per il futuro, è venuto da noi a rimettersi in gioco”.

Sull’assenza dello svedese: “Abbiamo affrontato il periodo senza Ibra nel migliore dei modi, ci è già capitato purtroppo nel mese di ottobre quando aveva il Covid. Ci dovrà dare ancora più stimolo, siamo una squadra forte, bisogna dare qualcosa in più perché non si senta la sua mancanza, ovviamente uno come lui è sempre meglio averlo in campo. Non vediamo l’ora che torni”.

Foto: Sito uff. Milan