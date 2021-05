Calabria: “Giocare in Champions League sarà un bel salto. Vorrei affrontare Messi”

Davide Calabria, difensore del Milan, intervistato da Sportweek, si è soffermato sulla stagione appena concluso che ha visto i rossoneri tornare in Champions League: “Giocare per il Milan era il mio sogno, ora l’obiettivo è vincere con questa maglia. Champions? In ogni momento di difficoltà abbiamo reagito alla grande: ero sicuro che ce l’avremmo fatta. Chi vorresti affrontare? Messi. Perché penso sia il più forte di sempre. Sarebbe bello giocarci contro in un Milan-Barcellona, come ai vecchi tempi. Giocare in Champions League sarà un bel salto: affrontare grandi giocatori, in grandi partite, in grandi competizioni è l’unico modo per poter migliorare”.

Poi su Ibra. “Ha spinto me e gli altri a dare il massimo, da quando c’è lui siamo migliorati tanto. Sono davvero contento che Ibra sia dei nostri. La cosa che più mi ha sorpreso di lui è la voglia di non perdere mai: per lui c’è solo la vittoria. E basta”.

