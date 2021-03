Calabria: “Eravamo carichi dopo i passi falsi. Europei? Sono un obiettivo”

L’esterno del Milan, Davide Calabria, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Roma per 2-1 all’Olimpico.

Queste le parole del giocatore: “Era una partita fondamentale per noi viste le ultime gare non brillanti. Siamo venuti qua con la carica giusta, ci siamo guardati negli occhi: sono contento per quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto davvero una bella partita. È sicuramente un obiettivo. È cambiato il progetto Milan, ma siamo solo all’inizio e il campionato è ancora lungo. Punto a finire al meglio a livello individuale per poi eventualmente puntare all’Europeo”.

Foto: Sito Milan