Calabria e la Juventus a zero: solo fantasie. I retroscena sul Como

Davide Calabria è stato accostato alla Juventus nella giornata di oggi, un obiettivo a parametro zero visto che il terzino è in scadenza a giugno e non ci sono margini per il rinnovo con il Milan. Possiamo dire che si tratta di un autentico sforzo di fantasia, la Juventus non è interessata, non ha avuto contatti e non li avrà. Invece il Como, come già anticipato, gli ha fatto una proposta molto concreta e vorrebbe prenderlo a gennaio. Calabria ha aperto, ha valutato, darà una risposta e potrebbe anche accettare nel bel mezzo di altre proposte non solo dall’Italia. Ma la Juve non c’è e non ci sarà.

Foto: twitter Milan