Calabria dopo il rinnovo: “Non vedo l’ora di ricominciare. Continuerò a lottare per questa maglia”

Davide Calabria ha rinnovato con il Milan fino al 2025. Il difensore dei rossoneri, attraverso il proprio profilo Instagram, ha scritto un messaggio dopo il prolungamento di contratto: “Orgoglioso di continuare a fare parte di questa famiglia! Continuerò a lottare per questa maglia nella speranza di crescere insieme come giocatore e come uomo. Non vedo l’ora di ricominciare. Forza Milan, sempre”.

FOTO: Twitter Milan