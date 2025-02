Calabria: “Bologna sfida nuova per me. Sarò sempre grato al Milan. È stato un onore”

Davide Calabria, ex capitano del Milan, ora al Bologna, ha parlato ai canali ufficiali della Serie A in merito alla nuova esperienza che si accinge a vivere.

Queste le sue parole: “Questa è un’esperienza completamente nuova per me, la sto affrontando con leggerezza e con lo stesso impegno di sempre. Il mio obiettivo è dare il massimo. Ho un atteggiamento positivo. A Bologna mi sono ambientato subito bene, soprattutto grazie ai compagni, che hanno fatto il possibile per farmi sentire a mio agio. Sembra quasi di essere qui da una vita. Pobega mi ha aiutato già prima del mio arrivo, raccontandomi un po’ come funziona qui. Sono certo che continuerà a darmi supporto anche in futuro.”

Parlando poi della sua lunga storia in rossonero, aggiunge: “Mi sentivo tranquillo e in pace con me stesso. È stato un capitolo straordinario della mia vita, e lo sarà per sempre. Essere stato parte del Milan così a lungo è un onore immenso, e sarò sempre riconoscente per questo. Rassegnazione? No, non è il termine adatto, direi piuttosto appagamento. Partire da tifoso, crescere nelle giovanili, approdare in Prima Squadra e arrivare a indossare la fascia da capitano vincendo trofei è stato il compimento di un sogno d’infanzia. Farcela è stato motivo di grande soddisfazione, ma anche di grande responsabilità, perché ci sono aspetti che dall’esterno non si percepiscono.”

Infine, conclude: “Sono profondamente felice per tutto quello che ho vissuto e porterò sempre con me questi ricordi. Qui a Bologna voglio ritrovare il piacere di giocare a calcio.”

Foto: sito Bologna