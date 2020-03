Calabria: “Bicicletta e corpo libero a casa, poi libri e serie tv. Cutrone? Non è stato affatto bene”

Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 raccontando come il Milan gli ha consigliato di trascorrere queste giornate a casa: “Cerchiamo di allenarci un minimo, quel poco che si può fare. Poi leggiamo, tv e tanto Netflix. La scheda del Milan prevede bicicletta e poi al rientro fare un po’ di parte alta al corpo libero. Eravamo tutti concordi nel fermarci, tutti abbiamo una famiglia e c’era timore. Come sta Cutrone? Ha avuto febbre alta per qualche giorno, non è stato affatto bene, ma l’ha trascorso come una influenza e non ha avuto problemi respiratori”.