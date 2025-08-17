Calabria al Panathinaikos: “Volevo un’esperienza lontano dall’Italia, ho voglia di vincere”

17/08/2025 | 10:40:06

Davide Calabria inizia l’avventura al Panathinaikos, le prime parole alla Gazzetta greca: “Sono davvero felice di essere qui e di iniziare una nuova avventura. Ringrazio di cuore il presidente, la dirigenza e i tifosi del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. Così ho deciso di venire qui e voglio essere all’altezza delle aspettative. Per me è stata una scelta. Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dal mio Paese. Qualcosa di nuovo. Una nuova avventura. Mi sono preparato. Mi sono preparato per poter tornare a un’altra prospettiva, con un’altra squadra e con volontà. Sapevo e apprezzavo anche il fatto che anche il Panathinaikos mi volesse, quindi sono pronto a venire qui e continuare a lottare per vittorie e titoli”.

FOTO: IG Calabria