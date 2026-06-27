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Calabria: “Al Panathinaikos sto bene, non ho nostalgia del calcio italiano. De Vrij? Ci darà una grande mano”

27/06/2026 | 22:39:04

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Intervistato da Monobala.gr, l’ex Milan Davide Calabria ha parlato della sua esperienza al Panathinaikos, in Grecia, ma anche della possibile nostalgia dell’Italia.
Le sue parole: “L’anno scorso è stato lo stesso, più o meno ogni anno, fa parte del nostro lavoro sentire le voci di mercato. Onestamente finora non mi interessa, perché sono qui e lavoro qui con il club e con tutti. Quindi sono qui, sono felice e vedremo”.

Come vedi il tuo ruolo all’interno del team e in che modo contribuisci a questo successo? “Cerco di dare il massimo in campo, di mostrare le mie qualità e di squadra. Onestamente, è tutto. Cerco di dare e fare tutto per questo club e per la mia carriera. Voglio competere. Mi piace vincere e voglio vincere. Quindi, questo è il mio obiettivo: vincere, vincere, vincere”.

Sull’arrivo di De Vrij al Panathinaikos: “Ho giocato contro di lui molte volte negli ultimi anni, ed è stata dura ogni volta. È un ottimo giocatore, un ragazzo eccezionale. Gli ho parlato un paio di volte negli ultimi giorni; lo conosco da molto tempo. È meglio averlo in squadra che come avversario. Preferirei decisamente averlo nella mia squadra. Ha avuto una carriera straordinaria, ha vinto molti trofei. Penso che possa aiutare noi e i giovani a raggiungere un nuovo livello. Abbiamo bisogno di giocatori come lui che si facciano avanti”.
Foto: Instagram Calabria

 

 