Calabresi: “Non vedo aspetti positivi da cui ripartire. In questo momento dobbiamo tenere alto l’orgoglio e la dignità”

07/03/2026 | 23:55:37

Arturo Calabresi, difensore del Pisa, ha parlato a Dazn dopo il ko per 4-0 contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Vero che bisogna cercare di vedere sempre un lato positivo però stasera non riesco a trovarlo, troppe volte ci siamo trovati a commentare partite finite in un certo modo perché non siamo stati all’altezza di mantenere un livello alto è raccogliere punti. Bisogna guardare in faccia la realtà e assumersi le responsabilità, vincere qui sarebbe stata un’impresa però uscire dalla partita così è una nostra responsabilità e non possiamo trovare alibi”. Come si fa a trovare le motivazioni giuste? “Partiamo dal presupposto che se non hai voglia di allenarti quando giochi in Serie A c’è qualche problema, poi se c’è da tirare su qualcuno lo faremo, io cercherò di mettere tutta la mia energia per tenere viva una fiammella. Non mi piace venire qua e dire che mancano tanti punti e crediamo alla salvezza. Bisogna ripartire dalle piccole cose, vincere la prossima partita e dopo guardarsi per dire se è riaperta o noi. In questo momento bisogna tenere alto l’orgoglio e la dignità per la gente che ci segue e ci applaude tutte le partite, questo è più grande di tutto il resto anche della salvezza”.

Foto: logo Pisa