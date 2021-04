Cala chiarisce dopo l’episodio di razzismo in Cadice-Valencia: “Dov’è la presunzione di innocenza? Domani parlerò in conferenza”

Dopo l’episodio di razzismo accaduto ieri sera durante Cadice-Valencia, terminato 2-1 per i padroni di casa, ha parlato Juan Cala, il difensore del Cadice accusato di aver rivolto insulti razzisti a Mouctar Diakhaby, arrivando al campo di allenamento. Queste le sue parole: “Apparentemente la presunzione di innocenza non esiste in questo paese. Tranquilli, non mi sto nascondendo e domani parlerò in conferenza stampa”.

Foto: MArca