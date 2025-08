Cajuste, solo Ipswich. Trattativa ormai ai dettagli

04/08/2025 | 19:57:43

Jens Cajuste si avvicina sempre al ritorno all’Ipswich Town. Siamo ormai ai dettagli, il centrocampista ha scelto di tornare in Inghilterra, ripartire dalla Champions in modo da poter aiutare l’Ipswich a tornare in Premier. Negli ultimi giorni erano state attribuite tante destinazioni a Cajuste, compresa una pista araba. L’Ipswich è stato il club che ha mosso i passi più concreti, nostra esclusiva del 7 luglio, operazione in prestito tra oneroso tra 1 e 1,3 milioni più diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di ritorno in Premier del club inglese.

Foto: Instagram Ipswich.

